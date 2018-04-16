Ege'de yeni bayrak gerilimi

16 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıklı panelde konuştu.

Panel sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım Ege Denizi'nde bayrak krizi yaşandığını söyleyerek Yunanistan'ı uyardı.

Yaşanan gerilimle ilgili Yıldırım, "Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin başka kayalıklarda da olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üstüne Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak bayrağı oradan kaldırdı. Yunanistan'a tavsiyemiz gerginliği artıracak kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna saygılı olmasını tavsiye ediyorum Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Oldu bittilere şartlar ne olursa olsun cevap veririz" ifadelerini kullandı.