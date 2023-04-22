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EGİAD Think Tank’tan girişimcilik raporu

İzmir ve Ege Bölgesi’nde bir iş örgütü tarafından kurulan ‘İlk Düşünce Kuruluşu’ unvanını alan EGİAD Think Tank, araştırma raporlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu ile İzmir’in girişimcilikteki detaylı analizi yapıldı.

Haber Merkezi
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Faaliyetlerine 19 Ma­yıs 2019’da, Milli Müca­dele’nin başlangıcının 100’üncü yılına ithaf ederek baş­layan EGİAD Think Tank, Cum­huriyetin 100’üncü yılında yayın­lanan ‘İzmir Girişimcilik Araştır­ma Raporu’ ile önemli bir gündem oluşturdu. İlk raporunu ‘EGİAD Çin Raporu-Kuşak, Yol ve Sa­at Kulesi’ başlığı ile kamuoyu ile paylaşan EGİAD, ikinci raporunu da ‘İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu’ başlığıyla yayınlandı. Ra­porun kamuoyuyla paylaşımı için EGİAD Dernek Merkezinde ger­çekleşen toplantıya, EGİAD Baş­kanı Alp Avni Yelkenbiçer ev sa­hipliği yaparken, raporun sunu­munu Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki gerçekleştirdi.

3.5 milyon dolar yatırım

Toplantının açılış konuşması­nı gerçekleştiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye’de girişimcilik konusunun 2010 yı­lında gündeme geldiğini belirte­rek, geçen 13 yılda EGİAD’ın da buna kayıtsız kalmadığını bildir­di. Girişimcilik üzerine çalışmalar gerçekleştiren EGİAD’ın bölge­sinde öncü olduğunu ve adeta bir referans noktası olarak anıldığını bildiren Yelkenbiçer, “EGİAD Me­lekleri inisiyatifi ile bölgedeki tek melek yatırım ağı olarak, girişim­ciliğin baştan uca her noktada ge­lişmesi için çalışmalar gerçekleş­tirdik. Güncel rakamları vermek gerekirse bugüne kadar da 30 giri­şime yaklaşık 3.5 milyon dolar da yatırım yapmıştır” dedi.

İzmir’i dünyanın önde gelen gi­rişimcilik merkezleri arasında dahil etme vizyonuyla çalıştıkla­rının altını çizen Avni Yelkenbi­çer, bu kapsamda EGİAD Melek­leri Yatırım Ağı, İzQ Girişimcilik Merkezi, İzQ İnovasyon Merke­zi ile İzmir’de girişimciliğin odak noktasında yer aldıklarını hatır­lattı. Yelkenbiçer, “İzQ Girişim­cilik Merkezi, fikir aşamasından globalleşme aşamasına kadar tüm süreçlerde girişimcilere destek veren bir ortam sunan ve girişim­cileri tüm ekosistem aktörleri ve kurumlar ile bir araya getiren bir merkez olma özelliğine sahip” di­ye konuştu.

“Girişimcilikte neredeyiz? Öncelikle bunu bilmeliyiz”

EGİAD Başkanı Avni Yelken­biçer, İzQ İnovasyon Merkezi’nin ise inovasyon kapasitesi yüksek, büyük ve orta ölçekli firmaların konumlandığı, bu firmaların yo­lun başındaki girişimciler ile etki­leşiminin en üst düzeyde tutuldu­ğu bir merkez olarak konumlandı­rıldığı bilgisini verdi. Yelkenbiçer, “İzQ’daki bu ortak vizyon da biz­leri İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu’na getirdi. Öncelikle mev­cudu bilelim, girişimcilik şehirle­ri arasında Türkiye’de neredeyiz, dünyada neredeyiz tespitini yapa­lım ve kentin tüm bileşenleriyle ortak vizyon doğrultusunda, poli­tika önerileri çerçevesinde çalış­maya devam edelim” dedi.

“İzmir’in yeni bir merkez olacağına inancım var”

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki ise İzmir’de topulumun tüm katmanlarının her zaman ay­nı hedefe yürüme prensibiyle ça­lıştığını bildirdi. Yeni dönem he­defleri kapsamında ise teknoloji yatarımlarını kente getirmek ol­duğuna vurgu yapan Selçuki, “İz­mir’in bütün teknoloji startupla­rı bir araya getirecek bir üst yapı oluşturması gerek. İyi örnekleri ön plana çıkarıp, İzmir’in elçileri gibi çalışması lazım” dedi.

İzmir’in yeni bir merkez olaca­ğına inancının olduğunu vurgu­layan Selçuki, “Dijitalleşme baş­lığında ise ‘önümüzdeki altı ayda hizmet veya ürünlerimi satmak için dijital teknolojileri daha faz­la kullanacağım’ ifadesine katı­lım oranları incelendiğinde yüzde 48’in olumlu beyanda bulunduğu gözleniyor. Teknolojik start-up gi­rişimcileri ile yapılan görüşmeler­de ise pandeminin olumlu tarafla­rına daha sık değinilmesi dikkat çekti. Girişimlerini pandemi dö­neminde başlatanlar dahil olmak üzere, katılımcıların neredeyse tamamı çevrimiçi iş görüşmeleri, toplantılar ve eğitimlerin fayda­sından bahsetti. Bununla birlikte, girişiminin büyüme göstermeme­sini pandemi dönemine bağlayan­lar da oldu” değerlendirmelerinde bulundu.

GEM metodolojisi kullanıldı

İzmir’deki girişimcilik ekosis­temini analiz ederek şehrin ülke geneliyle karşılaştırmasını sun­mayı amaçlayan rapor ile dünya çapında uygulanan Global Ent­repreneurship Monitor (GEM) ra­porunun metodolojisi İzmir’e uy­gulandı. Bu sayede hem İzmir’in girişimcilik ekosisteminin araş­tırılması hem de yıllara yayılan öl­çümlerle bu alan­da Türkiye’ye ör­nek bir çalışma yapılması hedef­lendi.

GEM araştır­masının teme­linde birbirini tamamlayan iki anket var. Bun­lardan ilki ve en kapsamlısı, iş ku­ran bireylerin özelliklerinin, motivasyonları­nın ve istekleri­nin yanı sıra giri­şimciliğe yönelik sosyal tutumla­rın analizini sağ­layan Yetişkin Nüfus Anketiy­di. İGM bu anke­tin şehir bazında uygulanabilir kı­sımlarını alarak, İzmir çapında 1012 katılımcılık bir örneklem ile tekrarladı.

GEM’de ka­tegorize edilen ‘Başlangıç Aşaması Girişimciler’, ‘Yeni İşletme Sahipleri’ ve ‘Yerle­şik İşletme Sahipleri’ kategorileri İGM’de de bulunup, ‘Girişim Yap­maya Niyetli Olanlar’ ve ‘Hiç Gi­rişimde Bulunmamışlar’ şeklinde iki analitik kategori daha hazırlan­mıştır. Araştırmanın bu kısmında katılımcılara yeni bir iş kurmaya yönelik yaklaşımları, geçmiş dene­yimlerine dair değerlendirmeleri, iş kurma motivasyonları, finans­man kaynakları, geleceğe bakış, di­jitalleşme ve sürdürülebilirlik ko­nuları üzerine sorular yöneltildi.

İzmir Girişimcilik Araştırma­sı’nın ikinci kısmı GEM’in Ulusal Uzman Anketi’ne benzer bir uz­man anketine dayandırıldı. Ulusal Uzman Anketi’nde en az 36 GEM onaylı ulusal uzman, bir ekonomi­deki dikkatlice tanımlanmış giri­şimcilik ortamı koşulları hakkın­da çevrimiçi bir anketi tamamla­dı. Bu anket, finansmana erişim, sosyal ve kültürel normlar gibi Gi­rişimcilik Çerçevesi Koşulları’nı belirlemek için kullanılır.

İzmir Girişimcilik Araştırması, 18 uzmanla yaptığı anket sayesin­de İzmir için ulusal rakamlarla da karşılaştırılmış ‘Girişimcilik Çer­çevesi Koşulları’nı belirledi. Ye­tişkin Nüfus Anketi’nin sağladı­ğı mikro seviye çıktıların yanında Ulusal Uzman Anketi girişimcilik hakkında makro seviyedeki politi­kalar, finansman yapısı ve altyapı gibi alanlar hakkında bir perspek­tif sunmaktadır.

Son olarak, dijital girişimler ve startup’ların hem Türkiye hem de dünyadaki artan öneminden ha­reketle, GEM’de mevcut olmayan bir bölüm eklenerek İzmir’deki teknolojik startup girişimcileriy­le birebir yapılmış görüşmeler­den beslenen İzmir startup eko­sistemi analizi yapıldı. Araştırma kapsamında İzmir’de yaşayan 14 start-up girişimcisiyle Zoom uy­gulaması üzerinden yarı yapılan­dırılmış birebir görüşmeler ger­çekleştirildi. EGİAD tarafından İstanbul Ekonomi Araştırma’ya sağlanan iletişim bilgileri aracı­lığıyla katılımcılara ulaşılmış ve Zoom toplantıları organize edil­di. Görüşmeler İstanbul Ekono­mi Araştırma bünyesindeki sos­yolog ve antropologlar tarafından gerçekleştirildi. Bu üç kısımdan elden edilen sonuçlar ve GEM 2021/2022’deki Türkiye ulusal profili ile yapılan karşılaştırmalar sonucunda İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için poli­tika önerileri sunuldu.

Fonlardan yararlanma oranı oldukça düşük

Rapor sonucuna göre, 1012 katı­lımcıyla görüşüldü. Katılımcıların yüzde 38’i bir iş kurmayı düşün­müyordu. Yüzde 30’u ise gelecek 3 yılda bir iş kurma beklentisi için­de. Yüzde 12’si bir işi devretmiş ya da kapatmıştı. Her 10 katılım­cıdan 8’i yeni bir iş kurmanın bir yıl öncesine kıyasla daha zor oldu­ğunu düşünüyor. İzmir’de iş kur­manın kolay olduğunu düşünen­ler örneklemin yüzde 26’sını oluş­turdu. Yeni bir iş kurmanın bir yıl öncesine kıyasla daha zor olduğu­nu düşünenler ise yüzde 79 sevi­yesinde. Finansman kaynakları ve finansmana erişim başlığında ka­tılımcıların yüzde 47’si girişimini kurmak için öz kaynaklarını kul­landığını ifade etti. Devlet fonları, yatırım fonları, melek yatırımcı­lar gibi kaynaklardan yararlanma oranı ise oldukça düşük kaldı. Ka­tılımcıların yüzde 59 oranındaki çoğunluğu yeni bir işletme kurar­ken finansman kaynaklarına eri­şim kolaylığını “çok zor/zor” ola­rak