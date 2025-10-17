EGM’den şeffaflık adımı: Maaş promosyon ihalesi canlı yayınlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), personel maaş promosyon ihalesinin 21 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 14.30’da yapılacağını ve ihalenin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

Emniyet Teşkilatı Sendikası ise bu adımı “şeffaflık ilkesi açısından memnuniyet verici” olarak değerlendirerek, EGM yönetimine ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

EGM: İhale canlı yayınlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17 Ekim 2025 tarihli basın açıklamasında, maaş promosyon ihalesine ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.

b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı, ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.”

Sendikadan teşekkür: Şeffaflık ilkemiz karşılık buldu

Emniyet Teşkilatı Sendikası, EGM’nin bu kararını resmi X hesabı (Twitter) üzerinden paylaşarak teşekkür etti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Emniyet Teşkilatı Sendikamızın ve teşkilat tabanımızın 'İhalenin Canlı Yayınlanması' konusundaki talebine duyarsız kalmayan Emniyet Genel Müdürlüğümüze teşkilatımız ve sendikamız adına teşekkür ederiz. Sürecin en başından beri vurguladığımız şeffaflık ilkesinin kurumumuzca karşılık bulması bizleri çok sevindirmektedir.”

Açıklamada ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Seylan Demir’e teşekkür edildi.