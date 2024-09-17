Ehliyette yeni dönem… Sürücüler dikkat: Zaman daralıyor! Yenilemeyen ceza yiyecek

Eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2016’dan önce alınan sürücü belgeleri eski tip ehliyet olarak değerlendiriliyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle ehliyet yenileme süresi 2 yıl ileri atılmıştı. Ancak hükümetten yeni bir uzatma kararı çıkmadı. Bu nedenle eski tip ehliyetini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeyenlere ceza kesilecek.

Eski ehliyete 12 bin TL ceza gelecek

Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücülere trafikte yakalanmaları halinde 4 bin 64 TL ceza kesilecek. Bu cezanın 2024 yılında 12 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyet nedeniyle 12 bin TL ceza yemek yerine ehliyet yenilemek çok daha makul. Eski tip ehliyeti yenilemek için ödenecek ücret 15 TL. Yeni tip sürücü belgesi için yenileme ücreti ise 769 TL.

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

* Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

* Eski sürücü belgesi

* Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

* 2 adet biyometrik fotoğraf

* Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

* Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

* Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)