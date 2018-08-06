Ek mali yükümlülük konusu ithalatçıların ilgi odağı oldu

06 Ağustos 2018

Müşterilerine rutin mevzuat bilgilendirmeleri yapan ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. Yeni Dönem Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Gümrük Uygulamaları konusunda önemli bir organizasyona imza attı. Firmanın kendi konferans salonunda düzenlenen ve Hissedar Sn.Yusuf Bulut Öztürk’ün konunun önemine dair gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başlayan organizasyona 100’ün üzerinde ithalatçı firma katılım sağladı.

ÜNSPED Gümrük Müşavirliği Genel Merkezi MHÜ Konferans Salonu’nda 02 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen organizasyonda, yakın dönemde Gümrük Müsteşar Yardımcılığı’ndan emekli olan ve halen Ünsped Gümrük Müşavirliği Genel Koordinatörlüğü’nü yürütmekte olan Sn.Remzi Akçin tarafından verilen bilgilendirici eğitim ile öncelikli olarak "Yeni Dönem Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Gümrük Uygulamaları" konusundaki son gelişmeler detaylıca aktarıldı. Anlatım esnasında dünyadaki son gelişmeler ve korumacılık ile birlikte artan uygulamalar ile ABD’nin tavrı sonrasında ortaya çıkan gelişmelere de değinildi. Menşe nedir, neden önemlidir, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Gümrük Birliği, Tercihli Menşe, Tercihsiz Menşe, Tavizli Vergi Uygulaması ve Menşe Kümülasyonu gibi kritik konuların da ele alındığı sunumun ardından, katılımcılara tüm ek vergi uygulamaları konusunda nasıl pozisyon almaları gerektiği ve uygulamalarda nelere dikkat etmeleri gereği ile ABD Ek Mali Yükümlülük uygulamalarından da söz edildi.

Sonrasında gerçekleştirilen panelde, katılımcılar tüm sorularına cevap buldular. Moderatörlüğünü UGM Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bülent Eryılmaz’ın üstlendiği oturumda, Sn.Remzi Akçin, Ankara Bölge Müdürü Sn.Salih Bülent TAŞOLUK ve Mevzuat Departmanı Gümrük Müşaviri Sn.Kemal YETİK katılımcıların sorularını tüm açıklığı ile cevapladılar. Gündemin son derece önemli bir konusu olması nedeniyle yoğun ilgi gören organizasyon, Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi uygulamaları konusunda ithalatçıların aydınlanmasına ve bundan böyle izleyecekleri yol haritasına büyük bir ışık tutmuş oldu. Konunun uzun süre daha gündemde yer tutacağı ve ithalatçıların bundan böyle bu konudaki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri gerektiği de tüm katılımcıların ortak görüşü olarak kayıtlarda yer aldı.