EKK toplantısında finansal istikrar vurgusu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı.

EEK sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikaları güncellenecek.

-Fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası'nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alındı.

-Temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık" dedi.