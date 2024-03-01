Ekonomi haberciliğinin rehberi tam 44 yıldır bizimle birlikte

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül AKYÜREK BALTA

Gerek ulusal ve gerekse yerel anlamda sanayiden tarıma, ulaşımdan enerjiye, teknolojiden Ar-Ge’ye sektörlerdeki gelişmeleri, sorunları yakından izleyen, kamuoyuna ve ilgililerine ulaştırma noktasında doğru bir köprü olmayı başaran, ekonomi haberciliğinde güvenle takip ettiğimiz DÜNYA Gazetesi, üretici ile birlikte tüketicinin de sesi olmuştur.

Bölgemiz ve Mersin özelinde de her zaman ekonomik değerlerimizin, projelerimizin, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bilinirliliğinin ve farkındalığının artması anlamında yanımızda olan DÜNYA Gazetesi’nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta iş dünyası olmak üzere toplumun her kesiminin aydınlanması için ilkeli, İstikrarlı ve tarafsız haberciliğini sürdüreceğine inancım tam. Merhum Nezih Demirkent’i saygıyla anarken, 44 yıl içerisinde gazetenin ayakta kalmasında emeği geçen tüm yöneticilerini, çalışanlarını, köşe yazarlarını basın tarihimize DÜNYA Gazetesi gibi bir değeri kazandırdıkları için içtenlikle kutluyorum. İyi ki varsınız. Başarılarla dolu nice yıllar temenni ediyorum.