Ekonomi medyası içindeki seçkin yerini koruyor

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel BAYRAM

Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri, en kolay ve en süratli şekilde DÜNYA Gazetesi’nden öğrenebiliyoruz. Tarafsız ve ilkeli yayın çizgisinden ödün vermeden bu günlere gelen DÜNYA Gazetesi, ekonomi medyası içindeki seçkin yerini korumaya devam etmektedir.

Neredeyse yarım asra dayanan birikiminden faydalandığımız gibi bundan sonra da DÜNYA Gazetesi, ekonomik gelişmeleri takip ettiğimiz en önemli yayın organları arasında yer almaya devam edecektir. Basınımızın temel yapı taşlarından birisi olan DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü yaşını kutluyor, objektif gazetecilik anlayışından ödün vermeden başarıyla yoluna emin adımlarla devam etmesini temenni ediyorum.