Ekonominin saygın ve tarafsız sesi oldu

Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR

Her işe hızla başlıyor, başarı yaratıyor ama uzun soluklu devam ettirmeyi başaramıyoruz. Bundan dolayı, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi de hangi alanda olursa olsun; ekonomi, eğitim, sağlık gibi sayısız alanda kurumsallaşmayı başaramayan ve bundan dolayı ömrü 10-15 yıl içinde biten kurumlarımız ve markalarımızla ilgilidir.

Tarihi bir asrı geçen ne yazık ki sadece birkaç markamız var. İşte böylesi bir ortamda, basın-yayın gibi ayakta durması zor bir alanda, okuma ve haber takip etme alışkanlıklarının değiştiği ve rekabetin arttığı zor bir alanda, hem de sadece ekonomik konularda uzmanlaşarak bir gazeteyi 44 yıl yaşatmak, yaşatmanın da ötesinde kentlerimizin ve ülkemizin ekonomisine destek veren bir hale getirmek hem kolay değil hem de takdire şayan bir başarıdır.

Bu anlamda DÜNYA Gazetesi’nin uzmanlaşan yapısıyla, siyaset üstü, güvenilir ve saygın kurumsal yapısıyla, bölge ve ülke ekonomisine, firmalarımızın ve markalarımızın tanınmasına, iş dünyasının sesinin duyurulmasına aracı olan yapısıyla daha nice 44 yıllar ülkemize katkı vermesini diliyoruz.

Sadece okur tarafında değil projelerde de varız

Mersin iş dünyasının üst çatı oluşumu olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak DÜNYA Gazetesiyle sadece bir gazete ve okuyucu ilişkimiz yok, aynı zamanda ortaklaşa düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve konferanslarla da Dünya Gazetesi’nden bir okul gibi yararlanmaya devam ediyoruz.

Mersin iş dünyası olarak ekonomik anlamda hem güncel sorun ve çözümlerde hem sesimizin duyurulması ve markalarımızın tanınmasında, ekonomik yatırım alanlarımızın duyurulmasında hem de ekonomik anlamda kent olarak geleceğe ait kurgularımızda DÜNYA Gazetesi her zaman yanımızda olmuştur. Gazetenin dünden bugüne kadar bu yapısıyla gelmesinde emeği geçen herkese, kurucularından çalışanlarına kadar teşekkür ediyorum.