Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

Türkiye Merkez Bankası'nın Faiz kararı sonrasında ekonomistler değerlendirmelerde bulundu.

İşte ekonomistlerin yorumları:

Atilla Yeşilada: TCMB çaktı 500 puanı. Cesur bir hamle, dövize fren, Borsa'ya destek derim.

İris Cibre :Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir" Çok doğru cümleler. Enflasyonla savaşta gösterilen kararlılıkla ancak beklentiler çıpalanabilir.

Murat Sagman: Merkez Bankası politika faizini beklentilerin büyük kısmına paralel 500 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 35 oldu. Yıl sonu yüzde 40 politika faizi beklentimi koruyorum.

Mahfi Eğilmez: TCMB faizi 5 puan artırarak % 35'e yükseltti. İlke olarak irrasyonellikten rasyonelliğe geçişte faizin böyle tedrici artırılması doğru ama beklentilerin olumlu yönde gelişmesi için bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi lazım.