EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM tarih verdi mi?

EKPSS tercih sürecine ilişkin gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’den gelecek resmi açıklama beklenirken tercih takvimiyle ilgili aramalar da yoğunlaştı. Herkesin dilinde aynı soru var: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den 2026 EKPSS tercihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Pazartesi günü duyuru gelmediği takdirde başvuruların haziran ayının ilk haftasında başlaması beklenir.

2026-EKPSS kura için başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapıldı. Sıra sınav sonucu ile başvuruların alınmasında...