EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından ne zaman alınacak? EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

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Kamuda görev almak isteyen EKPSS adaylarının gözü tercih sürecine çevrildi. Tercih döneminin başlamasını isteyen binlerce kişi, güncel duyuruları yakından takip ediyor. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyenler "EKPSS tercihleri ne zaman alınacak" diye soruyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Hükümetten ve ÖSYM'den 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü de EKPSS tercihleri ile ilgili bir duyuru gelmedi.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.