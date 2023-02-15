Ekranlarda yardım seferberliği: Türkiye Tek Yürek programında bağış yağmuru

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm televizyon kanalları bir araya geldi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geldi.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlandı.

"Kolları sıvadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

"- Kahramanmaraş'ımızın 2 ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız deprem hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştyır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz.

- Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum. Kolları sıvadık Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaate başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak bunun da üstesinden geleceğiz.

- Kabine üyelerimizle birlikte 136 milyon 589 bin liralık yardım topladık. İnşallah bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte AFAD hesabına gelerek depremzedeler için kullanılacaktır. Bugün inşallah tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.

- İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 100 milyar lira olarak bir destek verdik, bundan sonra da aynı şekilde konutların yapımı sırasında da bu destek devam edecektir. Bir yıl içinde bu konutları tamamlayacağız ve sahiplerine teslim edeceğiz."

#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,

📞 Çağrı Merkezi: 0 (212) 707 01 00



AFAD bağış linki;

https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek-yardim-kampanyasi-bagis-hesabi-numaralari



Kızılay bağış linki;

https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda kim ne kadar bağış yaptı?

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL

Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL



Merkez Bankası, 30 milyar TL



Türk Telekom, 2 milyar TL

Borsa İstanbul Grubu, 2 milyar TL

Cengiz Holding, 3 milyar TL

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 milyar TL

Nihat Hatipoğlu, 200 bin lira

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin lira

Zorlu Holding, 30 milyon TL

Ahlatçı Holding, 100 milyon TL

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat, 20 milyon TL

Bilfen Okulları, 1 milyon TL

Memur-Sen, 10 milyon TL

HAK-İŞ, 10 milyon TL

Filli Boya, 10 milyon 250 bin lira

Gülle Tekstil, 1 milyon TL

TMSF, 2 milyar TL

Halkbank, 7 milyar TL

Turkcell, 3.5 milyar TL

Ziraat Bankası, 20 milyar TL

Ölmez Madencilik, 10 milyon TL

ETİ Gıda, 10 milyon TL

Baykar, 2 milyar TL

Özdilek Holding, 20 milyon TL

Boyner Grup, 50 milyon TL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 maaşına ilaveten iki maaş daha bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 maaşını bağışladı

Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL

THY, 2 milyar TL

Ziraat Katılım, 1 milyar TL

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı

GKN Kargo 1 milyon TL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı.

Doğuş Holding, 1 milyar TL

Maher Holding Sigorta, 3 milyon TL

MetGün Grup, 10 milyon TL

GCM Yatırım, 2 milyon TL

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve vefat eden torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.

Tavuk Dünyası, 3 milyon TL

Acun Ilıcalı, 5 milyon TL

Tansu Çiller, 1 milyon TL

MESA Holding, 13 milyon TL

Fettah Tamince, 120 milyon TL

Neşet Koçkar, 50 milyon TL

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.

Nihat Zeybekçi, 3 milyon TL

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 milyon TL

Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL

Trabzonsporlu Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro

İş insanı Cihan Kamer 300 milyon TL

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören 50 milyon TL

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.