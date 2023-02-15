Ekranlarda yardım seferberliği: Türkiye Tek Yürek programında bağış yağmuru
Son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu. Programda, 00.05 itibarıyla toplanan bağış miktarı 108,6 milyar TL'ye ulaştı.
Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm televizyon kanalları bir araya geldi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geldi.
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu.
“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlandı.
"Kolları sıvadık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:
"- Kahramanmaraş'ımızın 2 ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız deprem hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştyır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz.
- Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum. Kolları sıvadık Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaate başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak bunun da üstesinden geleceğiz.
- Kabine üyelerimizle birlikte 136 milyon 589 bin liralık yardım topladık. İnşallah bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte AFAD hesabına gelerek depremzedeler için kullanılacaktır. Bugün inşallah tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.
- İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 100 milyar lira olarak bir destek verdik, bundan sonra da aynı şekilde konutların yapımı sırasında da bu destek devam edecektir. Bir yıl içinde bu konutları tamamlayacağız ve sahiplerine teslim edeceğiz."
#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,
📞 Çağrı Merkezi: 0 (212) 707 01 00
AFAD bağış linki;
https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek-yardim-kampanyasi-bagis-hesabi-numaralari
Kızılay bağış linki;
https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/
Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda kim ne kadar bağış yaptı?
Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL
Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL
Merkez Bankası, 30 milyar TL
Türk Telekom, 2 milyar TL
Borsa İstanbul Grubu, 2 milyar TL
Cengiz Holding, 3 milyar TL
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 milyar TL
Nihat Hatipoğlu, 200 bin lira
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin lira
Zorlu Holding, 30 milyon TL
Ahlatçı Holding, 100 milyon TL
Avrupa Konutları - Artaş İnşaat, 20 milyon TL
Bilfen Okulları, 1 milyon TL
Memur-Sen, 10 milyon TL
HAK-İŞ, 10 milyon TL
Filli Boya, 10 milyon 250 bin lira
Gülle Tekstil, 1 milyon TL
TMSF, 2 milyar TL
Halkbank, 7 milyar TL
Turkcell, 3.5 milyar TL
Ziraat Bankası, 20 milyar TL
Ölmez Madencilik, 10 milyon TL
ETİ Gıda, 10 milyon TL
Baykar, 2 milyar TL
Özdilek Holding, 20 milyon TL
Boyner Grup, 50 milyon TL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 maaşına ilaveten iki maaş daha bağışladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 maaşını bağışladı
Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL
THY, 2 milyar TL
Ziraat Katılım, 1 milyar TL
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı
GKN Kargo 1 milyon TL
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı.
Doğuş Holding, 1 milyar TL
Maher Holding Sigorta, 3 milyon TL
MetGün Grup, 10 milyon TL
GCM Yatırım, 2 milyon TL
ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve vefat eden torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.
Tavuk Dünyası, 3 milyon TL
Acun Ilıcalı, 5 milyon TL
Tansu Çiller, 1 milyon TL
MESA Holding, 13 milyon TL
Fettah Tamince, 120 milyon TL
Neşet Koçkar, 50 milyon TL
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.
Nihat Zeybekçi, 3 milyon TL
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 milyon TL
Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL
Trabzonsporlu Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro
İş insanı Cihan Kamer 300 milyon TL
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören 50 milyon TL
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.