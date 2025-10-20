Ekrem İmamoğlu, diploma davasına katılmama kararı aldı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmama kararı aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görülüyor.
Duruşma yeri Silivri’ye taşındı
İstanbul Adliyesi’ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması üzerine, davanın duruşması Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonuna alındı.
Hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilen Ekrem İmamoğlu’nun, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katılmama kararı aldığı öğrenildi.
Duruşma öncesi gerginlik
Duruşmanın yapıldığı alanda sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. İzleyici olarak salona girmek isteyen kalabalık ile jandarma görevlileri arasında arbede çıktı.
Alana kurulan bariyerleri aşarak duruşma salonunun önüne gelen grubun içeri girme çabası üzerine yaşanan bu olaylar sonucunda, güvenlik önlemleri artırıldı ve duruşma salonuna girişler kapatıldı.
Davanın ilk duruşması 12 Eylül’de görülmüş ve burada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının bugün (20 Ekim Pazartesi) yapılmasına hükmederek davayı ertelemişti.