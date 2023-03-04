Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek mi? İYİ Parti'den açıklama geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Altılı Masa’ açıklamasıyla başlayan süreç sonrası bugün önemli bir görüşme gerçekleşeceği açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği bildirilmişti.

CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır" denilmişti.

Açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler" ifadeleri kullanılmıştı.

İYİ Parti: Ne başkanların ne de bizim bir talebimiz olmadı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, söz konusu görüşmeye ilişkin haberleri yalanladı. Zorlu, "Sayın İmamoğlu ve Yavaş’ın ziyaretinin söz konusu olduğu haberi geçildi. Sorumluluk anlayışımız gereği; bu konuda açık ve netiz. Ne bizim böyle bir talebimiz, ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden böyle bir talebi olmuştur. Bu bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.