Ekrem İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cuma günü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da salı günü Hatay'da incelemelerde bulunacağını söyledi.

İmamoğlu, "Süreci olgunlaşmasına çok yüksek katkı sunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Hatay ziyaretinde ağırlayacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu salı günü Hatay'da ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

"Artık sahayı, memleketi konuşacağız"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Artık sahayı, memleketi konuşacağız. İstanbul büyük bir merkez. Bunu sahada paylaşıyor olacağız. Hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere, Altılı Masa'ya, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için sürece başladık. Memleketimize ve milletimize güzel bir gelecek sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Ben makam tarifi, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz. Genel Merkezler, bizler, Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların koordine edilecek şekilde geleceği tasarlarız."

Ekrem İmamoğlu, "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in lokomotif olması gerektiği inancıyla onlara nasıl katkı sunarız anlayışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.