Ekrem İmamoğlu'nun 9,7 milyon takipçisi bulunan X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana mesajlarını verdiği X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X sayfasını açmak isteyen kullanıcılar "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşıyor.

Engel gerekçesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan İmamoğlu'nun, "X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi" nedeniyle, "tutukluluk sona erene kadar tedbiren erişim engeli getirilmesi" talebiyle itirazda bulundu.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli getirdi.

Hakimlik kararında “Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağı” gerekçesine yer verdi.

İmamoğlu'nun X hesabı üzerinden en son CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği gösteriye davet mesajı paylaşılmıştı.

CHP mitingi için İmamoğlu hesabından yapılan paylaşımda "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerinin yer almıştı.