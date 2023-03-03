Ekşi Sözlük'e yeniden erişim engeli getirildi

Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. Siteye erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellenmişti.

Erişim engeli kararının, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

Ancak 4. Sulh Ceza Hakimliği, BTK’nın erişim engeli kararını kaldırdı. Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Yaptığımız itiraz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz" denildi.

Ancak Bilgi Teknolojileri Kurumu, mahkemenin "erişim engelini kaldırma" kararına itiraz etti. Bu karar 5. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilerek, BTK’nın erişim engeli kararını onayladı. Böylece Ekşi Sözlük’e yeniden erişim engeli getirilmiş oldu.