Elazığ'daki depremler ne anlama geliyor: Naci Görür'den açıklama

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan ve Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bölgede irili ufaklı çok sayıda deprem meydana gelirken, bölgedeki vatandaşlar geceyi tedirginlikle geçirdi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ’daki depremlerle alakalı açıklamalarda bulundu.

En büyüğü 4,9, en küçüğüyse 4,5 büyüklüğünde hissedilen deprem hakkında Twitter’dan mesajlar paylaşan Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlere dikkat çekti. Görür, bölgede irili ufaklı depremler meydana gelebileceğini söyledi.

Görür şunları söyledi:

"Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir."

"Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."