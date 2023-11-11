Elon Musk'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Elon Musk, hayatıyle beyazperdeye ilham oldu. 52 yaşındaki Amerikalı mühendisin hayatı, film ve televizyon şirketi A24 tarafından filme alınacak. Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Isaacson, daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmıştı. Bu kitap da 2015’te "Steve Jobs" ismiyle sinemaya uyarlanmıştı.

CNN’in eski başkanı ve CEO’su olan Isaacson, aralarında Henry Kissinger, Benjamin Franklin ve Einstein’ın da bulunduğu bir dizi biyografiyi daha kaleme almıştı.