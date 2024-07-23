EMBO altın madalyası kazanan ilk bilim insanımız: Doç. Dr. Elvan Böke
Kadınlarda hücre yaşlanması nedeniyle ortaya çıkan üreme sorunlarına umut ışığı olan çalışmalarıyla öne çıkan, İspanya’daki Genomik Düzenleme Merkezi’nin (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO) bu yılki büyük ödülünün sahibi oldu. 2023 Sabri Ülker Bilim Ödüllü Böke, kazandığı altın madalya ile Türkiye adına bir ilke de imza atmış oldu.
Doç. Dr. Elvan Böke, biyoloji ve tıp alanlarında üst düzey araştırmaları teşvik eden Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO) bu yılki Altın Madalya Ödülü’nü kazandı. Böke, bilimsel araştırma ve yenilikte mükemmeliyeti simgeleyen prestij ödülünü, doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasıyla ilgili çalışmaları nedeniyle aldı.
Kadınların üreme sorunlarına umut ışığı
Böke, geçtiğimiz sene de araştırma enstitülerindeki bilim insanlarını teşvik ve araştırmaların toplum yararına sunulmasına destek hedefiyle her yıl verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülmüştü. Ödül, Böke’nin yumurta hücresinde yaşlanma ve kadınlarda üreme sorunlarına umut ışığı niteliğindeki araştırmaları nedeniyle verilmişti.
Genç bilim insanlarını desteklemeye devam...
Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, Doç. Dr. Elvan Böke’nin başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra, “Doğurganlığın azalmasına yönelik çığır açıcı çalışmalara imza atan Elvan Hoca’mızı bu başarısından dolayı kutluyoruz. Vakfımız bilime katkı sunmaya, bilim için ter dökenleri desteklemeye ve ödüllendirmeye devam edecek” dedi.