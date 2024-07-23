EMBO altın madalyası kazanan ilk bilim insanımız: Doç. Dr. Elvan Böke

Doç. Dr. Elvan Böke, biyoloji ve tıp alanlarında üst düzey araştırmaları teşvik eden Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO) bu yılki Altın Madalya Ödülü’nü kazandı. Böke, bilimsel araştırma ve yenilikte mükemmeliyeti simgeleyen prestij ödülünü, doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasıyla ilgili çalışmaları nedeniyle aldı.

Kadınların üreme sorunlarına umut ışığı

Böke, geçtiğimiz sene de araştırma enstitülerindeki bilim insanlarını teşvik ve araştırmaların toplum yararına sunulmasına destek hedefiyle her yıl verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülmüştü. Ödül, Böke’nin yumurta hücresinde yaşlanma ve kadınlarda üreme sorunlarına umut ışığı niteliğindeki araştırmaları nedeniyle verilmişti.

Genç bilim insanlarını desteklemeye devam...

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, Doç. Dr. Elvan Böke’nin başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra, “Doğurganlığın azalmasına yönelik çığır açıcı çalışmalara imza atan Elvan Hoca’mızı bu başarısından dolayı kutluyoruz. Vakfımız bilime katkı sunmaya, bilim için ter dökenleri desteklemeye ve ödüllendirmeye devam edecek” dedi.