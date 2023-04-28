Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu kararı

Yapılan yazılı açıklamada, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararı kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, Türkiye'nin "siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin bir arada yaşandığı çoklu kriz şartları altında" tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlediği belirtildi.

"Bilindiği üzere Türkiye halklarının devrimci, demokrat ve ezilenleri olarak 'Emek ve Demokrasi İttifakı' adıyla bir araya geldik." denilen açıklamada, cumhurbaşkanı seçimine "aday çıkarmama", parlamento seçimlerine ise "ittifak" çatısı altında girme kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bilinmelidir ki Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçiminde faşizme karşı zafer elde etmenin tek yolu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktan geçmemektedir. Bilakis, faşizmi geriletmenin en önemli mecralarından biri TBMM'de çoğunluğu sağlayacak aritmetiği sağlamaktır. Bu durumu sağlamak için tüm Türkiye halklarını, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi'nde Emek ve Özgürlük İttifakı'na oy vermeye çağırıyoruz.

Tüm ezilenleri, yok sayılanları, hak gaspına uğrayanları ve sömürülenleri parlamentoda temsil etmenin tek yolu Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında toplanmak ve parlamentoda söz, yetki, karar sahibi haline gelmektir.

Bu tarihi seçimde Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz."