Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı haftalar kaldı. Bayram öncesi emeklilere bayram ikramiyesi yatacak. Zaman daralıyor ve şu sıralar gündemde ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı var. Kulislerde birçok senaryo konuşuluyor. Peki emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Başkent kulislerinde emekli bayram ikramiyesine yönelik bir artış masada... Yapılacak zam oranı ise henüz netleşmedi ve tartışılmaya başlandı.

İlk seçenek memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 18.6 zam oranı... Eğer bu oran netleşirse emekli bayram ikramiyesi 4 bin 744 liraya yükselecek.

Bir başka formül ise ikramiyelere direkt 1000 lira zam yapılması. Genel beklenti de ikramiyelerin 5 bin lira olacağı yönünde...