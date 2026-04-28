Kurban Bayramı'na sayılı haftalar kala emekliler bayram ikramiyesine odaklanmış durumda... 4 bin liralık ikramiyenin artması istenirken ücretin hesaba geçeceği tarih de araştırılıyor. Giderek artan soru "Emekli bayram ikramiyesi artacak mı", "2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak" oluyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihi hakkında hükümetten bir tarih henüz gelmedi. İkramiyelerin 18 Mayıs'tan itibaren tahsis numarasına göre yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemişti. Kurban Bayramı'nda da biz zam beklenmiyor.