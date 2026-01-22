EMEKLİ MAAŞ FARKI TARİHİ... Memur emeklisi (4c) maaş farkı ne zaman yatıyor?
Emeklilerin günlerdir beklediği haber bugün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarihi paylaştı. Bu sıcak gelişme sonrası binler "Memur emeklisi (4c) maaş farkı ne zaman yatıyor" sorusunu hızlandırdı.
Memur emeklisi 1-5 Ocak tarihleri arasında maaşlarını aldı. 5 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bugün milyanlar için müjdeli haber geldi. Peki, Memur emeklisi (4c) maaş farkı ne zaman yatıyor?
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaş farkı için 23 Ocak Cuma gününü işaret etti.
Bununla birlikte malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları maaş farkı da yarın yatacak.