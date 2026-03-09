Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylığı ne zaman yatacak?

Emekliler Ramazan bayramı öncesi ikramiye alacaklar. 4 bin TL'lik ikramiye beklenirken milyonlar aylıkların da bayramdan önce yatırılmasını umuyor. Bugün Kabine toplantısı var ve gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Sık sık yöneltilen soru "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" oluyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvelik Kurumu henüz konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Genel beklenti maaşların tahsis numarasına göre yatırılacağı yönünde... Gözler her zaman olduğu gibi hükümette olacak.

4A (SSK) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde$

Sonu 9 olanlar - ayın 17’sinde

Sonu 7 olanlar - ayın 18’inde

Sonu 5 olanlar - ayın 19’unda

Sonu 3 olanlar - ayın 20’sinde

Sonu 1 olanlar - ayın 21’inde

Sonu 8 olanlar - ayın 22’sinde

Sonu 6 olanlar - ayın 23’ünde

Sonu 4 olanlar - ayın 24’ünde

Sonu 2 olanlar - ayın 25’inde

Sonu 0 olanlar - ayın 26’sında

4B (Bağ-Kur) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde:

Sonu 9, 7, 5 olanlar - ayın 25’inde

Sonu 3, 1 olanlar - ayın 26’sında

Sonu 8, 6, 4 olanlar - ayın 27’sinde

Sonu 2, 0 olanlar - ayın 28’inde