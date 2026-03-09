Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylığı ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramına 2 haftadan az bir süre kaldı. Emeklinin gözü bir yandan ikramiyede bir yandan da aylıklarda... Milyonlar, bayramdan önce aylıkların yatırılmasını isterken hükümetin nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Sık sık "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" sorusu yöneltiliyor.
Emekliler Ramazan bayramı öncesi ikramiye alacaklar. 4 bin TL'lik ikramiye beklenirken milyonlar aylıkların da bayramdan önce yatırılmasını umuyor. Bugün Kabine toplantısı var ve gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Sık sık yöneltilen soru "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" oluyor.
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvelik Kurumu henüz konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Genel beklenti maaşların tahsis numarasına göre yatırılacağı yönünde... Gözler her zaman olduğu gibi hükümette olacak.
4A (SSK) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde$
Sonu 9 olanlar - ayın 17’sinde
Sonu 7 olanlar - ayın 18’inde
Sonu 5 olanlar - ayın 19’unda
Sonu 3 olanlar - ayın 20’sinde
Sonu 1 olanlar - ayın 21’inde
Sonu 8 olanlar - ayın 22’sinde
Sonu 6 olanlar - ayın 23’ünde
Sonu 4 olanlar - ayın 24’ünde
Sonu 2 olanlar - ayın 25’inde
Sonu 0 olanlar - ayın 26’sında
4B (Bağ-Kur) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde:
Sonu 9, 7, 5 olanlar - ayın 25’inde
Sonu 3, 1 olanlar - ayın 26’sında
Sonu 8, 6, 4 olanlar - ayın 27’sinde
Sonu 2, 0 olanlar - ayın 28’inde