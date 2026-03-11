İslam alemi Ramazan Bayramı'na hazırlanırken emeklinin gündeminde emekli aylığı ve bayram ikramiyesi yer alıyor. Yüz binlerce emeklinin maaşı bayrama denk gelirken bazılarının ise bayramdan sonraya kalıyor. Emekliler bayramdan önce maaşlarını almak isterken yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükümetten konuya dair bir açıklama gelmiş değil. Konu hakkında kısa sürede olumlu veya olumsuz duyuru yapılması bekleniyor.

4A (SSK) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde:

Sonu 9 olanlar - ayın 17’sinde

Sonu 7 olanlar - ayın 18’inde

Sonu 5 olanlar - ayın 19’unda

Sonu 3 olanlar - ayın 20’sinde

Sonu 1 olanlar - ayın 21’inde

Sonu 8 olanlar - ayın 22’sinde

Sonu 6 olanlar - ayın 23’ünde

Sonu 4 olanlar - ayın 24’ünde

Sonu 2 olanlar - ayın 25’inde

Sonu 0 olanlar - ayın 26’sında

4B (Bağ-Kur) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde:

Sonu 9, 7, 5 olanlar - ayın 25’inde

Sonu 3, 1 olanlar - ayın 26’sında

Sonu 8, 6, 4 olanlar - ayın 27’sinde

Sonu 2, 0 olanlar - ayın 28’inde