Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı ve emekliler müjde bekliyor. Milyonlarca kişi emekli aylıklarının bayramdan önce yatmasını isterken gözler hükümete çevrilmiş durumda... Günler ilerledikçe "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" sorusu da ağır basıyor.
İslam alemi Ramazan Bayramı'na hazırlanırken emeklinin gündeminde emekli aylığı ve bayram ikramiyesi yer alıyor. Yüz binlerce emeklinin maaşı bayrama denk gelirken bazılarının ise bayramdan sonraya kalıyor. Emekliler bayramdan önce maaşlarını almak isterken yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükümetten konuya dair bir açıklama gelmiş değil. Konu hakkında kısa sürede olumlu veya olumsuz duyuru yapılması bekleniyor.
4A (SSK) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde:
Sonu 9 olanlar - ayın 17’sinde
Sonu 7 olanlar - ayın 18’inde
Sonu 5 olanlar - ayın 19’unda
Sonu 3 olanlar - ayın 20’sinde
Sonu 1 olanlar - ayın 21’inde
Sonu 8 olanlar - ayın 22’sinde
Sonu 6 olanlar - ayın 23’ünde
Sonu 4 olanlar - ayın 24’ünde
Sonu 2 olanlar - ayın 25’inde
Sonu 0 olanlar - ayın 26’sında
4B (Bağ-Kur) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde:
Sonu 9, 7, 5 olanlar - ayın 25’inde
Sonu 3, 1 olanlar - ayın 26’sında
Sonu 8, 6, 4 olanlar - ayın 27’sinde
Sonu 2, 0 olanlar - ayın 28’inde