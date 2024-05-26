Emekliler Ankara'da buluştu: Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı

CHP, emeklilerin sorunlarına dikkati çekmek için "Büyük Emekli Mitingi" düzenledi. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası gibi pek çok sivil toplum kuruluşu katıldı.

Farklı illerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting alanında yaptığı konuşmada, iktidarın 2024 yılını emekli yılı ilan ettiğini anımsatarak, "2024 yılında 1 Ocak’ta verilecek en düşük emekli maaşını 10 bin lira diye belirlediler. İngilizceye, Almancaya tercümesi olmayan bir emekli maaşına sizleri mahkum edenlere yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- Almanya'dan emekli Hans Manavgat'a tatil yapmaya geliyor ama emekli Hasan amca Manavgat'ta markete bakkala girmeye korkuyor. Hans’ın yaşadığı hayatı Hasan’dan esirgeyenlere yazıklar olsun. Şimdi diyorlar ki yaz aylarında toplam kapasitesi 65 bin KYK yurdunu emekli misafirhanesi yapacaklarmış. Emekli ‘Açım’ diyor bu ‘Git tatil yap’ diyor. Hiçbiri gidemez çünkü emekliler yurtta kalma derdinde değil kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde. Verdiğiniz maaşla kira versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın.

- Türkiye'nin dört bir yanına geldim. Size iki şeyden bahsettim. İlki bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani sizinle hiç uğraşmasa bugün 26 bin lira emekli maaşınız olacaktı. 26 bin liradan 10 bin liraya düşürenlerden hesap soracağım.

- Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2,5 altın almıyor. Yani her birimizin cebinden her ay 5,5 çeyrek altını alıp çalan kaçan bir düzen var.

- Burada emeklilerin dışında bir de emekli olamayanlar ve staj ve çıraklık mağdurları var. Emeklilikte kademe bekleyenler var. SSK kökenliler 7 bin 200 günde emekli olurken 9 bin gün istenen Bağ-Kur'lular var.

"Gelin yasalaştıralım"

- En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. En düşük emekli maaşı her türlü kemer sıkmada akıllarına emekliler geliyor. IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek beni dinle beni dinle, bu gulyabanini al saraya götür biraz da zenginlerden alsın. Bu garibanı emekliyi bıraksın artık.

- Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, bunun 64 lirası dolaylı vergiler. İkinci en büyük vergi ücretlilerden alınıyor. Kalan yüzde 10 zenginlerden alınıyor. 100 liranın 90'ını zenginden toplayacaklarına 10'unu topluyorlar. İşte kaynak buradadır.