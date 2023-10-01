Emekliye ekimde zam var mı? Erdoğan, bakanı işaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayında emeklilere zam veya ikramiyeye ilişkin sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı işaret ederek yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı açılışında TBMM Genel Kurulu’nda konuştuktan sonra Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, “İçişleri Bakanlığı’nın hedef alınması açısından bir değerlendirme alabilir miyiz” sorusuna “İçişleri bakanı görevini yaptı” diye yanıt verdi.
Emeklilere zam ne zaman?
Erdoğan emekli maaşlarına zam konusunda “Vedat Bey (Çalışma Bakanı) bütün gerekenleri söyledi” dedi. Erdoğan yıl başından önce bir artış yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu “İnşallah” diye yanıtladı.
Işıkhan dün "Emeklilere ekimde müjde gelir mi" sorusunu "Çalışmalarımız devam ediyor" diye yanıtlamıştı.