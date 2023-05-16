EMEP Genel Başkanı Akdeniz istifa etti

Akdeniz yaptığı açıklamada, seçimlere giden süreçte parti genel merkezi içinde baş gösteren tartışma, tutum ve eğilimler nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Akdeniz, "İstifa kararımı açıklamayı bilerek geciktirdim ve 14 Mayıs seçimleri sonrasını bekledim. Çünkü hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinin aynı anda yapıldığı bir seçim sürecinde; parti, Emek Özgürlük İttifakı ve devrimci demokratik kamuoyu nezdinde bu gündemle anılmak olmazdı" ifadelerini kullandı.