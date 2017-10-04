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Emniyetten ByLock uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.

Emniyetten ByLock uyarısı
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden son günlerde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya çalışan birtakım paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu paylaşım sahiplerinin TBMM ve üyeleri üzerinden mesnetsiz iddialarla algı operasyonu yaparak, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalıştıkları aşikardır. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta suç teşkil ettiği tespit edilen bu tür paylaşımlar titizlikle takip edilerek sorumlular hakkında gerekli adli işlemler Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde etkin bir şekilde yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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