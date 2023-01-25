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Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili gerekli yasal süreç başlatıldı" denildi.

Haber Merkezi
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EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütünün gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntülerinin yer aldığı ve bu şahıs üzerinden bazı iddiaların dile getirildiği hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre; söz konusu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı ve adli yönden verilen kararların bağımsız yargı organlarının yetkisinde olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı bilgisi verildi.