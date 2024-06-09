Emniyet'ten tatil dönemi için önemli uyarı!

EGM Asayiş Daire Başkanlığı, yaklaşan tatil dönemi dolayısıyla tatil planı yapan vatandaşların yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının mağduru olmaması amacıyla geçmiş yıllarda meydana gelen olayların işleniş yöntemleri de göz önüne alarak tatil öncesi vatandaşları uyardı.

EGM Asayiş Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kapsamda tatil planı yaparken vatandaşlarımızın tatil fırsatı, indirimli tatil sepeti şeklinde elektronik mesaj ve kısa mesaj yoluyla gelen linklere dikkat etmesi, rezervasyon yapılacak tesislerle ilgili araştırma yapılması, internet üzerinden araştırma yaparken turizm tesisi belgesinin kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığının ve otelin yıldız sayısı ile varsa otel hakkındaki şikayetlerin tespiti amacıyla www.tursab.org.tr ve www.kulturturizm.gov.tr adreslerinden sorgulama yapması, seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerindeki adres, unvan ve iletişim bilgilerini kullanarak, internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığını kontrol etmesi, otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin kopyalanmasını göz önüne alarak bu internet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat etmesi, online siteler üzerinden yapılan rezervasyon sonrası ilgili otelin telefon ile aranarak rezervasyon teyidinin alınması, çok düşük fiyat ile rezervasyon işlemi yapan tesislere yönelik mutlaka araştırma yapılması ve ödemelerin otele giriş yapılırken yerine getirilmesi, bu mümkün değilse acente şirketine veya ilgili otele ait hesaplara yatırılması, ödemelerin otel yetkilisi olduğunu beyan eden şahıslara ait hesaplara kesinlikle yapılmaması gerekmektedir”