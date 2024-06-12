En az 07.00'de, en çok 15.00'de elektrik tüketiliyor

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 32 bin 687 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 42 bin 798 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 32 bin 687 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 798 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.