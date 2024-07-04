En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, 2022'de hayata geçirilen elektronik ortamda adli sicil belgesi verilmesine imkan tanıyan Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nin, vatandaşların yurt dışı işlemlerini daha hızlı ve rahat yürütebilmesini sağladığını aktardı.

Sabıka kayıtlarının ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilmeye başlandığını anımsatan Tunç, yeni dillerin eklenmesiyle şu an 43 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabildiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu. İngilizceyi 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca takip etti" bilgisini paylaştı.

Son eklenen diller Darice, Farsça ve Urduca oldu

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne 1 Ocak'ta eklenen son diller Darice, Farsça ve Urduca olmuştu.

Son eklenenlerle adli sicil belgesi alınabilen diller şunlar:

"İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe, Türkmence, Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca, Bahasa Endonezyaca, Darice, Farsça ve Urduca."