En fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 62, Saklıkent'te 59, Denizli'de 32, Palandöken'de 30, Nemrut'ta 23, Çambaşı ve Murat Dağı'nda 21, Uludağ'da 20, Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 16, Kartalkaya ve Zigana'da 15, Kümbet'te 14, Konaklı'da 13, Hakkari'de 12, Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Konaklı ve Mersivan'da 7, Ergan'da 6 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

22.1.2023

En düşük

En yüksek

Kartalkaya

P

-3

4

Palandöken

P

-5

0

Saklıkent

PB

-3

4

Hakkari

S

-11

1

Kartepe

ÇB

-3

10

Uludağ

ÇB

2

5

Nemrut

P

-3

1

Yıldız Dağı

AB

-2

7

Ilgaz

P

-1

7

Erciyes

P

-4

5

Ovacık

P

-2

6

Sarıkamış

P

-12

0

Yıldıztepe

P

-3

6

Denizli

PB

-2

4

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)