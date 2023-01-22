En fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 62, Saklıkent'te 59, Denizli'de 32, Palandöken'de 30, Nemrut'ta 23, Çambaşı ve Murat Dağı'nda 21, Uludağ'da 20, Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 16, Kartalkaya ve Zigana'da 15, Kümbet'te 14, Konaklı'da 13, Hakkari'de 12, Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Konaklı ve Mersivan'da 7, Ergan'da 6 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
22.1.2023
En düşük
En yüksek
Kartalkaya
P
-3
4
Palandöken
P
-5
0
Saklıkent
PB
-3
4
Hakkari
S
-11
1
Kartepe
ÇB
-3
10
Uludağ
ÇB
2
5
Nemrut
P
-3
1
Yıldız Dağı
AB
-2
7
Ilgaz
P
-1
7
Erciyes
P
-4
5
Ovacık
P
-2
6
Sarıkamış
P
-12
0
Yıldıztepe
P
-3
6
Denizli
PB
-2
4
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)