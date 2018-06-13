13 Haziran 2018

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "En önemli sorunlarımızdan bir tanesi işsizlik, genç işsizliği." dedi.

Akşener, partisinin Yavuz Selim Meydanı'ndaki Amasya mitinginde, cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine ve partisinin milletvekili adaylarına oy istedi.

Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu dile getiren Akşener, bunu çözmek için parti olarak çok iyi bir kadro oluşturduklarını ifade etti.

"En önemli sorunlarımızdan bir tanesi işsizlik, genç işsizliği." diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Esnaf kepenk kapatmaktan kurtuldu mu, fabrika kuruldu mu, peki turizmde gelişme oldu mu, olmadı. 2,5 trilyon dolar cebe koyuldu. Türkiye'ye hizmet edilmesi için bu parayla ne yapıldı diye baktık, sadece bölünmüş yol yapılmış."

Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra biri Cumhur, diğeri Millet iki ittifak kurulduğuna değinen Akşener, milli ve yerli olduğunu savunan Cumhur İttifakının sürekli kendilerini eleştirdiğini ifade etti.

Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirmesini eleştiren Akşener, bunun Amerikan şirketinin isteği doğrultusunda yapıldığını öne sürdü.

Kaynak: AA