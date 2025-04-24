En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Son deprem listesi güncel...

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem büyük bir paniğe neden oldu. Deprem şokunu atlatan milyonlar sokaklara döküldü. Gergin bekleyiş devam ederken peş peşe artçı sarsıntılar oldu. Bu sarsıntılardan haberdar olmak isteyenler son depremler listesini sık sık kontrol etti. Bugün de depremler devam ediyor. Peki en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

İSTANBUL'DA YENİ DEPREM OLDU MU? SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.04.24 13:44:59 40.8648 28.4278 22.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 13:31:37 40.8543 28.3087 21.0 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 13:09:00 40.8432 28.3492 17.5 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 12:33:59 40.8493 28.4515 16.1 -.- 2.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2025.04.24 12:06:39 36.5345 25.6680 19.9 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI

2025.04.24 12:03:37 40.8603 28.4188 16.0 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 10:12:47 36.6740 25.7035 12.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

2025.04.24 10:07:40 40.8397 28.3910 17.0 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 09:22:08 40.8380 28.1362 19.0 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI

2025.04.24 07:55:48 39.8832 27.5767 8.2 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-BALYA (BALIKESIR)

2025.04.24 07:51:06 40.8535 28.4205 4.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 07:50:22 37.9630 27.1857 7.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.04.24 07:45:59 40.8475 28.4193 12.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 07:35:33 40.8517 28.4297 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 07:22:18 40.8405 28.3177 15.0 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.24 07:19:18 40.8447 28.3080 16.9 -.- 4.6 -.- MARMARA DENIZI