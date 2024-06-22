En yüksek elektrik tüketimi 15.00'te yapıldı

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 909 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 953 bin 782 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,48 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,47 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,94 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 635 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.