Ender Saraç'ın 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılandığı davada yeni gelişme

Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik "Cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mağdur çocuk M.S. mahkemede ifade verdi. M.S., babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğu ifadesinin doğru olmadığını, cinsel taciz gibi bir eylemin asla olmadığını söyledi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Benan Saraç’tan olan 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ender Saraç'ın oğlu M.S., Ses ve Görüntü Bİlişim Sistemi (SEGBİS) ile pedagog eşliğinde katılırken, tutuksuz sanık Ender Saraç ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Pedagog eşliğinde ilk kez mahkemede ifade veren Ender Saraç’ın oğlu M.S., “İkinci ifadem cinsel istismarın gerçekleşmediği olan ifade doğru. İlk ifadem esnasında annem babamla evleri ayırmıştı. Ben babamın evine gittiğimde orada birden bire kötü kokuyorsun demişti, beni sürükleyerek canımı acıtarak götürdü, duşun altına beni kıyafetlerle soktu ve gülerek beni yıkadı” dedi.

Bu sürecin ardından annesinin kendisini bir daha babasıyla görüştürmediğini anlatan M.S., “annesiyle babasının arasının kötü olduğunu, annesini korumak adına böyle bir istismar olayı uydurduğunu söyledi.

"Gerçek olan bugünkü beyan"

Tutuksuz sanık Ender Saraç, “Kesinlikle ilk beyan ezberletilmişti. Gerçek olan bugünkü beyandır. Ben oğlumu 8 aydır görmüyorum. Kendisine bir şey dayatmam akla ve mantığa aykırıdır. Beraatımı talep ederim” dedi.

Ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli görüşme raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur çocuk M.S.'nin 5 Aralık 2023 günü öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğüne dair beyanda bulunduğu, öğretmenlerinin ve okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirildiği ve savcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mağdur çocuğun 7 Aralık 2023 günü Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) ilk verdiği ifadesinde, istismara uğradığını anlattığı, ancak 13 Aralık 2023'te ÇİM'de ek ifade vererek bu kez babasının annesine ve kendilerine kötü davrandığı için babasına ders vermek amacıyla cinsel istismara maruz kaldığını söylediğini, istismara maruz kalmadığını, şikayetçi olmadığını söylediği iddianamede yer aldı. Benan Saraç'ın da 13 Aralık 2023 tarihinde polise ek ifade verdiği, çocuğu ile yapmış olduğu görüşmede oğlunun babası hakkında yalan beyanda bulunduğunu kendisine bildirdiğini, babasını ailelerinden uzak tutmak için çocuğun babası hakkında cinsel istismar olayını uydurduğunu, bu nedenle şüpheli hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söylediği belirtildi.

İddianamede, mağdur çocuğun ilk aşamada vermiş olduğu ayrıntılı beyanlarının samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği, olay yargıya taşındıktan ve basında yer aldıktan sonra mağdur çocuğun şikayetten vazgeçmesine itibar edilmediği vurgulandı. Ender Saraç'ın "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 12 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapsi istendi.