Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

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ABD Jeolojik Araştırma Kurumu sismik verileri Endonezya depremi şiddetini 6,2 büyüklüğünde kaydetti. Sarsıntı Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo kentinin tam 58 kilometre batısında gerçekleşti. Kurum yerel saatle 11.31 ve küresel saatle 02.31 sularında meydana gelen sarsıntının 120 kilometre derinlikte oluştuğunu açıkladı. Cuma günü kayıtlara geçen sarsıntıda ilk resmi belirlemeler herhangi bir can kaybı veya maddi hasar kaydetmedi.

Meteoroloji ajansı tsunami riskini tamamen dışladı

Endonezya Meteoroloji İklimbilim ve Jeofizik Ajansı Endonezya depremi sonrası kıyı şeridinde tsunami tehlikesi bulunmadığını doğruladı. Merkez üssüne tam 114 kilometre uzaklıktaki Ternate kenti sakinlerinden Umar Abbas sarsıntıyı büyük bir şiddetle hissettiğini belirtti. Görgü tanıkları sarsıntı anında kafeteryalardaki sandalyelerin sallandığını ifade etti. Bölge sakinleri geçmiş sarsıntıların yarattığı ağır travmalar nedeniyle sokaklarda kısa süreli panik yaşadı.

Endonezya depremi tektonik aktiviteyi teyit ediyor

Japonya kıyılarından Güneydoğu Asya coğrafyasına uzanan sismik yay yoğun volkanik aktivite barındırıyor. Pasifik havzasını uçtan uca kapsayan ateş çemberi sürekli tektonik hareketlilik gösteriyor. Bölge ülkeleri tektonik fay hattı üzerindeki riskli konumları sebebiyle sık sık sismik sarsıntılar yaşıyor. Uzmanlar Endonezya depremi olayının bölgedeki olağan tektonik döngünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor.