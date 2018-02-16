Enerji Kimlik Belgesi sayısı 674 bine ulaştı

16 Şubat 2018

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında binaların ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma, aydınlatma, yenilenebilir enerji kullanımı gibi enerji tüketimleri ile karbondioksit salınımları ve yalıtım gibi binanın kabuk bilgilerini içeren Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı her geçen gün artıyor.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi sayısı 2017'de 180 bin 428'e ulaştı. 2011'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi alan toplam bina sayısı ise 674 bin oldu.

"Bin 385 personele eğitim verdik"

Öte yandan Bakanlık tarafından güncellenen ve 1 Kasım 2017'de uygulamaya alınan "BEP-TR II" yazılımı üzerinden hazırlanan Enerji Kimlik Belgesi'ni vermeye yetkilendirilen firma sayısı 3 bin 268, uzman sayısı ise 3 bin 944'e çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir, çevreye duyarlı, alt yapısı tamamlanmış, insanların daha mutlu, daha huzurlu ve sağlıklı yaşayacağı şehirler için önemli konulardan bir tanesi binalarda tüketilen enerjinin verimli kullanılmasıdır." dedi.

Bu kapsamda Bakanlık olarak Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarına devam ederken bir yandan da bu konuyla ilgili personel eğitimlerinin sürdürüldüğünü dile getiren Özhaseki, "2017 yılı içinde 250 olmak üzere toplamda bin 385 personele eğitim verdik" diye konuştu.

Özhaseki, mevcut binalar için 2 Mayıs 2016'dan itibaren zorunlu hale getirilen binalara ilişkin alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi aranması şartını da 1 Ocak 2020'ye ertelediklerini hatırlattı.