Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'de kurulacak İntepe RES (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Diyarbakır'da Lice İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Hani İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Çınar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar ile söz konusu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.