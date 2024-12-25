Engellilere ÖTV muafiyetiyle araç alımında değişiklik: Yerlilik şartı geldi ve satış süresi artıyor

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yetki cumhurbaşkanında olacak

Teklif, özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemeleri ile engelli bireylerin araç alımındaki istisnalara da yeni bir düzenleme getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı, engellilere yönelik ÖTV muafiyetinin uygulanmasında araçların yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre hangi araçların bu istisnaya gireceğini topluca veya ayrı ayrı belirleyebilecek.

ÖTV muafiyetli araç alım süresi 10 yıla çıkarıldı

Engelliler, ÖTV muafiyetli araç alım hakkından 5 yıl yerine 10 yılda bir yararlanabilecek.

Yüzde 20 yerli olma şartı getirildi

Düzenlemede, ÖTV muafiyetiyle araç alınacak araçlarda yerli üretim oranı da önemli bir kriter haline geliyor. Buna göre, alınacak araçlarda yüzde 20 yerli katkı oranı şartı getirildi.