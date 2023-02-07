Enkaz altından 18 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yapılan ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 1 kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu DA yaklaşık 16 saat sonra 13 yaşındaki kız çocuğu yaralı olarak çıkarılmıştı.