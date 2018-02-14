EPDK'dan 6 şirkete ilanen tebligat

14 Şubat 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt piyasasındaki 5, doğalgaz piyasasındaki bir şirkete, ilanen tebligat yapıldı.

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, en son adreslerinde kendilerine ulaşılamayan 5'i akaryakıt ve 1'i doğalgaz şirketi olmak üzere 6 şirketle ilgili olarak başlatılan hukuki işlemleri ilanen tebliğ edildi.

Bu çerçevede, mevzuata aykırı durumlarını verilen sürede gidermeyen şirketlerin savunmaları dikkate alınmayacak.

Kaynak: AA