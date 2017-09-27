Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü: Gerçekçi ve uygulanabilir değil
Irak Başbakanı İbadi'nin, Erbil yönetimine yönelik sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmesi talebine yanıt geldi. Cevapta talebinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığı ifade edildi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin dün yaptığı Erbil Havalimanı açıklamasına, Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik tarafından açıklama geldi.
Faik, İbadi'nin sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmesi şeklindeki talebinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi.
Barzani destekli haber ajansı Rûdaw'a konuşan Erbil Uluslararası Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirterek şunu söyledi:
"Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil."
Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bawemurad ise, konuyla ilgili Irak Ulaştırma Bakanı görüşerek meseleyi çözmeye çalıştıkları söyledi.