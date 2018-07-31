Erdoğan, 100 günlük icraat programını açıklayacak

31 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 100 günlük icraat programını vatandaşlarla paylaşacak." dedi.

Kalın, "2019-2023 dönemine ait Stratejik Plan Kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak." dedi.

Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

Kalın, "ABD'nin Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek tehditkar bir dil kullanması asla ve asla kabul edilemez. Türkiye kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir,F-35 olur başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir. Rahip Brunson meselesiyle ilgili devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA