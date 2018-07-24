Erdoğan: 21 günlük sürenin düşmesi söz konusu değil

24 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik ile ilgili kanunun bu hafta Meclis tatile girmeden hayata geçeceğini belirterek, verdikleri sözü tutmuş olacaklarını dile getirdi.

Yeni askerlik kanunu çıkarılacak

Erdoğan, "Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde, biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu durum, askerlik meselesini yeni ve daha köklü anlayışla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleleri, sınırlarımız içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonları yükümlüler eliyle yapma imkanımızın kalmadığı açıktır. Bununla birlikte milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünü, uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

"Süre daha fazla azalmayacak"

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Akar'dan bedelli yorumu