Erdoğan: ABD gerçek dostlarını kaybediyor
CNN International'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. Müttefiksek, ABD F-35 anlaşmasına uymalı." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'e konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
-Seçimde tüm partilerin propaganda şansı var. Seçimde halkımızın iradesini göreceğiz.
- ABD gerçek dostlarını kaybediyor. Müttefiksek, ABD F-35 anlaşmasına uymalı.
-ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı. ABD Suriye'de terör örgütü YPG ve OYD ile birlikte hareket ediyor.
-Terör örgütünün başı hala ABD'de
-ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata.