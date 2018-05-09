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Erdoğan: ABD gerçek dostlarını kaybediyor

CNN International'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. Müttefiksek, ABD F-35 anlaşmasına uymalı." dedi.

Erdoğan: ABD gerçek dostlarını kaybediyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'e konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

 -Seçimde tüm partilerin propaganda şansı var. Seçimde halkımızın iradesini göreceğiz.


 - ABD gerçek dostlarını kaybediyor. Müttefiksek, ABD F-35 anlaşmasına uymalı.

 -ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı. ABD Suriye'de terör örgütü YPG ve OYD ile birlikte hareket ediyor.

 -Terör örgütünün başı hala ABD'de

 -ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata.

Son dakika abd Recep Tayyip Erdoğan

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